Хуситы атаковали принадлежащее Украине судно в Аденском заливе

Правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

В CENTCOM рассказали, что 13 июня хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденском заливе. Обе ракеты попали в принадлежащее Украине и управляемое Польшей балкерное судно под флагом Палау. Недавно корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

Экипаж корабля сообщил о повреждениях и пожаре. Во время нападения был тяжело ранен один моряк. Самолет военного корабля США Philippine Sea эвакуировал раненого на военный корабль партнера для оказания медицинской помощи.

Командование ВС США подчеркнуло, что подобное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе. Постоянная угроза возможности безопасного транзита через регион затрудняет доставку критически важной помощи народу Йемена и сектора Газа.

CENTCOM США продолжит действовать вместе с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал, заключили там.

Ночью 13 июня США сообщали об атаке хуситов на греческое судно в Красном море.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.