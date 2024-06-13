Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы атаковали принадлежащее Украине судно в Аденском заливе

Хуситы атаковали украинское судно в Аденском заливе

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

В CENTCOM рассказали, что 13 июня хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденском заливе. Обе ракеты попали в принадлежащее Украине и управляемое Польшей балкерное судно под флагом Палау. Недавно корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

Экипаж корабля сообщил о повреждениях и пожаре. Во время нападения был тяжело ранен один моряк. Самолет военного корабля США Philippine Sea эвакуировал раненого на военный корабль партнера для оказания медицинской помощи.

Командование ВС США подчеркнуло, что подобное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе. Постоянная угроза возможности безопасного транзита через регион затрудняет доставку критически важной помощи народу Йемена и сектора Газа.

CENTCOM США продолжит действовать вместе с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал, заключили там.

Ночью 13 июня США сообщали об атаке хуситов на греческое судно в Красном море.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами