Названо, как «Эдмонтон» может переломить ход финала против «Флориды»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» высказался для «Газеты.Ru» о козыре, за счет которого «Эдмонтон Ойлерз» может переломить ход серии в финале Кубка Стэнли против «Флорида Пантерз».

«Большинство «Эдмонтона», которое заработало ближе к концу серии против «Далласа», вот это тоже для них, конечно, ключевой фактор. То есть все ключевые факторы для «Эдмонтона», они на поверхности. Это игра в формате 5 на 4, большинство, и это то, как сыграют лидеры. Макдэвид, Драйзайтль и как бы все иже с ними. Я почти уверен, что они не смогут провести всю серию стабильно, именно вот эта вся лидирующая группа «Эдмонтона», потому что в каждой серии были матчи, где они растворялись и пропадали. А «Флорида» с этим умеет бороться, потому что она образцово выключала Кучерова и Пойнта у «Тампы», образцово выключала Зибанежада и Панарина у «Рейнджерс», — считает Майков.

«Флорида» выиграла два домашних матча и ведет в финале со счетом 2-0. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Две ближайших встречи пройдут в Эдмонтоне.

Ранее комментатор Майков заявил, что «Флорида» выиграет финал Кубка Стэнли.