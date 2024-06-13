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В Москве горит здание на территории бывшего ОКБ «Сухой»

В Москве горит неэксплуатируемое здание на территории бывшего ОКБ «Сухой»

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Неэксплуатируемое выселенное здание горит на территории бывшего ОКБ «Сухой» на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Здание находится по адресу: 1-й Боткинский проезд, д. 7. По словам представителя экстренных служб, площадь пожара составляет 400 кв. м.

Как рассказали агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании поступила в 21:26. Там отметили, что огнеборцы занимаются его тушением. Данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

6 июня в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

До этого в МЧС сообщали, что пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь от горящего садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Забайкальском крае. Была угроза перехода огня на спортивный лагерь «Жемчужина» и дачный кооператив «Связист».

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.

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