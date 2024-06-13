В Москве горит здание на территории бывшего ОКБ «Сухой»

Неэксплуатируемое выселенное здание горит на территории бывшего ОКБ «Сухой» на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Здание находится по адресу: 1-й Боткинский проезд, д. 7. По словам представителя экстренных служб, площадь пожара составляет 400 кв. м.

Как рассказали агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании поступила в 21:26. Там отметили, что огнеборцы занимаются его тушением. Данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

6 июня в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

До этого в МЧС сообщали, что пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь от горящего садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Забайкальском крае. Была угроза перехода огня на спортивный лагерь «Жемчужина» и дачный кооператив «Связист».

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.