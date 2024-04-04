Комиссия Кремля рекомендовала назначить Подносову председателем Верховного суда

Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой для назначения председателем Верховного суда (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — сообщили агентству в комиссии.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей также рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда (ВС).

Председатель Совета судей России Виктор Момотов отмечал, что преимуществом женщины на посту главы Верховного суда РФ является ее внимательность к деталям.

Подносова является единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии. Решение о назначении должно быть принято комиссией при президенте РФ, после чего президент представит ее кандидатуру Совету Федерации для окончательного утверждения большинством голосов.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году назначена заместителем председателя Верховного Суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее федеральный судья в отставке заявил, что Медведев может занять пост председателя Верховного суда России.