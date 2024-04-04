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В Оренбургской области ввели режим ЧС

Губернатор Паслер: в Оренбургской области введен режим ЧС в связи с паводком

На территории Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с весенним паводком. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на своей странице ВК.

По словам главы региона, режим ЧС необходим, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, а также минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

«Нужно сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно провести эвакуацию жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов, предметов первой необходимости, сохранность личного имущества жителей и охрану общественного порядка по всей области», — написал Паслер.

В конце марта в Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности.

В 30 марта в Алтайском крае был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением паводковой обстановки в регионе. По данным правительства, воды подтопили свыше 600 дачных участков и порядка 90 жилых домов в девяти населенных пунктах края. Кроме того, на время перекрыты восемь дорожных участков. МЧС и аварийные службы работают в усиленном режиме.

Ранее режим ЧС объявляли в Черногорске.

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