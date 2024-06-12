Полиция применила шумовые гранаты против протестующих в Ереване

Правоохранительные органы начали применять шумовые гранаты в отношении протестующих возле здания парламента Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Местные Telegram-каналы распространяют кадры с пострадавшими демонстрантами. Во время заседания парламента Армении спикер Ален Симонян подтвердил, полиция применила спецсредства в отношении протестующих.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступает премьер-министр страны Никол Пашинян, начались стычки между полицией и протестующими. Протестующие пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа вышел из себя в Национальном собрании страны и раскричался на оппозиционных депутатов.

Ранее в МИД Армении объяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ.