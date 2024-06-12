Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медсестру уволили с работы за принятые во время смены больничные таблетки от головной боли

В Англии медсестра лишилась работы после кражи таблеток от головной боли

close
100%
Depositphotos

В Англии медсестра приняла больничные таблетки из-за разболевшейся во время смены головы и была уволена с работы. Об этом пишет Lad Bible.

32-летняя Франческа Морган была уличена в краже больничных таблеток во время работы в больнице Арроу Парк близ Ливерпуля. Морган была поймана на месте преступления после того, как полиция установила скрытые камеры по просьбе руководства медучреждения. На записи было видно, как медсестра дважды принимала парацетамол и кокодамол.

Женщина не сразу призналась, что брала таблетки из больничной аптеки, когда у нее во время смены начинала болеть голова. Ранее в ходе внутреннего расследования Морган солгала и заявила, что никогда не употребляла лекарств во время смены.

«Она считала, что у нее было разрешение на прием лекарств», — сказал адвокат женщины.

Тем не менее Комиссия по сестринскому делу и акушерству, рассматривавшая дело Морган, решила, что она представляет «постоянный риск для общества» и должна быть уволена. Кроме того, Морган была признана виновной в суде, где ей назначили год лишения свободы условно и штраф в размере £144.

Ранее полицейского уволили за участие в съемке эротического ролика для OnlyFans.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами