Медсестру уволили с работы за принятые во время смены больничные таблетки от головной боли

В Англии медсестра приняла больничные таблетки из-за разболевшейся во время смены головы и была уволена с работы. Об этом пишет Lad Bible.

32-летняя Франческа Морган была уличена в краже больничных таблеток во время работы в больнице Арроу Парк близ Ливерпуля. Морган была поймана на месте преступления после того, как полиция установила скрытые камеры по просьбе руководства медучреждения. На записи было видно, как медсестра дважды принимала парацетамол и кокодамол.

Женщина не сразу призналась, что брала таблетки из больничной аптеки, когда у нее во время смены начинала болеть голова. Ранее в ходе внутреннего расследования Морган солгала и заявила, что никогда не употребляла лекарств во время смены.

«Она считала, что у нее было разрешение на прием лекарств», — сказал адвокат женщины.

Тем не менее Комиссия по сестринскому делу и акушерству, рассматривавшая дело Морган, решила, что она представляет «постоянный риск для общества» и должна быть уволена. Кроме того, Морган была признана виновной в суде, где ей назначили год лишения свободы условно и штраф в размере £144.

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