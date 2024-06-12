Аллегрова вышла на Красную площадь в образе 1985 года: «Я как Родина-Мать»

Певица Ирина Аллегрова повторила свой образ с фестиваля «Песня года — 85» на праздничном концерте ко Дню России, который прошел на Красной площади. Об этом сообщает mk.ru.

«Я, как Родина-Мать, выходила на сцену вся в белом и стояла на одном месте», — вспомнила исполнительница.

12 июня Аллегрова исполнила композицию «Голос ребенка» вместе с детским ансамблем «Домисолька». Она вышла на сцену в белом хлопковом платье с кружевными вставками. Издание mk.ru напомнило, что на «Песне года» 1985 года исполнительница была в белом атласном платье в пол. Тогда знаменитость впервые стала лауреатом фестиваля.

День России отмечают уже больше 30 лет. В честь праздника по всей стране проводят праздничные мероприятия — концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и т.д. Самые масштабные традиционно устраивают в Москве: на Красной площади организуют концерт с участием главных звезд эстрады, гулянья проходят весь день на ВДНХ и в Парке Горького, кульминацией торжеств становится праздничный салют.

О том, как появился День России, какой смысл заложен в этот праздник и какие традиции с ним связаны — в материале «Газета.Ru».

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