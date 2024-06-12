Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Стадион в Волгограде построен к чемпионату мира 2018 года. Он вмещает 45 тысяч человек.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее была названа позиция, на которую «Зениту» требуется усиление.