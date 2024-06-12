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Отставной полковник США отреагировал на прибытие российских кораблей на Кубу

Полковник Уилкерсон: США стали гораздо слабее со времен Карибского кризиса

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Jonathan Ernst/Reuters

Соединенные Штаты больше не обладают такой же мощью, как в эпоху холодной войны, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Так он прокомментировал прибытие кораблей ВМФ России на Кубу, отметив, что эта ситуация напоминает Карибский кризис в 1962 году.

«Единственная имеющая значение сила, которая у нас еще есть, — это пять с лишним тысяч ядерных боеголовок. Но с каждым днем ​​ситуация становится все хуже», — заявил он.

12 июня сообщалось, что военные корабли Северного флота заходят в порт Гаваны. Разнородная тактическая группа из четырех судов, в том числе суда обеспечения, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел тренировку в акватории Атлантического океана, корабль отработал отражение атак средств воздушного нападения.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей на Кубу.

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