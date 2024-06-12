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Эрнста заподозрили в «рекламировании» Урганта: «Он нужен Первому каналу»

Блогер Манукян предположил, что Эрнст пытается вернуть Ивана Урганта в эфир

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Александр Вильф/РИА Новости

Блогер Вадим Манукян предположил, что Константин Эрнст рекламирует Ивана Урганта, поскольку телеведущий «нужен Первому каналу». Своим мнением общественный деятель поделился в беседе с «Абзацем».

«Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в свое время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту», — заявил Манукян.

В то же время блогер уверен, что зрители не хотят видеть Ивана Урганта на федеральном канале. Манукян призвал Эрнста «прислушаться» и перестать продвигать телеведущего через КВН.

Недавно гендиректор Первого канала Константин Эрнст поинтересовался у участников КВН в рамках разминки, какое бы старое шоу с новыми ведущими они хотели видеть в эфире. Представитель команды «Флэш-Рояль» заявил, что хотел бы видеть в эфире шоу «Вечерний Ургант» со старым ведущим. Затем зал начал аплодировать словам юмориста, а сам Эрнст поставил команде высший балл.

В конце марта Манукян возмутился планами Первого канала показать фильм о Познере. Он заявил, что на российском телевидении не стоит показывать документальные картины, которые посвящены «неоднозначным личностям».

Ранее в МИД Украины сообщили об отмене выступления балерины Светланы Захаровой в Словении.

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