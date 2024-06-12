Ученые назвали пользу от фантазий для людей в депрессии

Американские психологи из Техасского университета A&M изучили влияние фантазий и воображения на душевное состояние людей с диагностированной депрессией. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Positive Psychology (JPP).

Команда провела два эксперимента, в котором задействовали более 650 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Участники заполнили анкеты для оценки уровня депрессии, склонности к фантазиям и восприятия смысла жизни.

Результаты обоих исследований подтвердили гипотезу, что склонность к фантазиям связана с большим смыслом жизни для людей с высоким уровнем депрессии.

В частности, в первом тесте участники с тяжелой депрессией, которые предавались мысленными фантазиями, сообщили о большем ощущении смысла жизни по сравнению с участниками с низким уровнем депрессии. Однако тот же способ не оказал действия на испытуемых без существенных депрессивных симптомов.

«Мы предположили, что, поскольку люди в депрессии изо всех сил пытаются найти смысл более типичными способами (например, в религии, социальных отношениях, карьере, обществе и т. д.), они могут прибегнуть к поиску его через взаимодействие с фантазиями.

Фантазии менее ограничены реальностью, более контролируемы и могут быть свободны от негативных предубеждений, наблюдаемых при депрессии. Они могут помочь человеку обрести чувство принадлежности и цели, даже если оно воображаемое», — уточнил автор исследования Джозеф Маффли-Кипп.

Ученые предупредили, что погружение в мир воображения дает временное облегчение, поэтому при борьбе с депрессией нельзя полагаться только на этот способ.

Ранее исследователи предупредили, что жиры и сахар в пище повышают риск развития депрессии.