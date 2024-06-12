Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи

Мировому сообществу необходимо пересмотреть режим бессрочных санкций против Северной Кореи, так как они фактически не предусматривают возможности снятия ограничений с тех или иных лиц. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«В отношении этой страны не работают механизмы по корректировке рестрикций, не предусмотрена процедура справедливого решения о делистировании тех или иных лиц. Все остальные ограничительные меры в отношении других стран имеют конечные реалистичные цели, подвергаются ревизии на регулярной основе», — пояснил Небензя.

Российский дипломат отметил, что фактически КНДР, несмотря на членство в ООН, лишена всех возможностей выстраивания для международных отношений. Небензя добавил, что те страны, которые ратовали за проведение заседания, дополняют сложности для Северной Кореи из-за односторонних рестрикций.

До этого стало известно, что пассажирское сообщение по железной дороге между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном планируется возобновить.

Ранее ЕС расширил санкции против КНДР за помощь России.