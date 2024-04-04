Президент Украины Владимир Зеленский исполняет свою мечту о хорошей жизни, отдавая за это жизни украинцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Адам Делимханов и прикрепил фрагмент выступления Зеленского со времен его эстрадной деятельности.

На записи Зеленский во время своего номера со сцены заявляет, что делает все для того, чтобы ему стало лучше жить, а «люди в эту схему не вписываются».

Делимханов заявил, что видео свидетельствует о том, что Зеленскому еще до президентства было неинтересно благополучие других людей. Это привело к тому, что сейчас украинские власти посылают в зону боевых действия тысячи военных «ради личного интереса и выгоды», заключил депутат.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Владимира Зеленского о снижении мобилизационного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Филиппо напомнил, что «уже не являющийся с понедельника избранным президентом» Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста, поскольку ВСУ не хватает мужчин.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил об отсутствии реакции со стороны Зеленского на просьбы об интервью.