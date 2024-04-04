Ветеринар рассказал, что нужно сделать владельцам собак с приходом весны

Весной собакам нужно обязательно сделать прививку от бешенства, в особенности если их владельцы планируют поездки за город. Об этом Pravda.Ru рассказал заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

«Во-первых, весной и ближе к лету начинается массовый выезд на дачи. Поэтому первую вакцинацию, которую должны сделать, это должна быть вакцинация против бешенства. Это самая главная вакцинация, потому что им болеют и люди, и животные», — отметил эксперт.

Кроме того, рекомендуется также пройти основной комплекс вакцинации от других заболеваний, добавил он. С приходом лета и жаркой погоды Середа призывает хозяев не оставлять животных в машине с закрытыми окнами.

«Это каждый год повторяется одно и то же. Наверное, это самые главные вещи», — заключил врач.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого рассказал, что собака может заразить человека опасными заболеваниями и заразиться от него сама. По его словам, самым опасным заболеванием является бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и туберкулезом.

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