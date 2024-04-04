Россиянин выращивал коноплю в доме матери и стал фигурантом уголовного дела

В подмосковном Чехове полицейские задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правоохранители установили, что для своих преступных целей мужчина использовал дом матери в деревне Жальское. Он переоборудовал часть помещения под специальный парник, где выращивал коноплю. Внутри самодельного парника мужчина хранил удобрения, тепловые лампы, другое оборудование и горшки с растениями.

«В ходе обыска полицейскими обнаружены и изъяты 169 кустов конопли, электронные весы и упаковочные материалы, а также 21 сверток с марихуаной, что подтверждено исследованием ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», мужчину посадили на домашний арест.

Ранее в Челябинской области мужчину поймали на попытке поставки наркотиков в колонию с помощью арбалета.