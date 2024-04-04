Из Белгородской области уехали более девяти тысяч детей

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины более девяти тысяч детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград, а всего в других регионах находятся более 9 тысяч юных жителей Белгородской области.

«За всеми контроль. Ваши все обращения, уважаемые родители, внимательно отрабатываем вместе с руководителями регионов. И все они находятся на особом контроле», — написал губернатор.

30 марта сообщалось, что белгородские школьники в IV четверти перейдут на дистанционное обучение.

В тот же день стало известно, что около 200 школьников из Белгородской области направят в федеральную территорию «Сириус» на побережье Черного моря.

Ранее более 300 детей из Белгородской области отправились на Ямал.