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Более 1,5 тысячи пассажиров не могут сойти с лайнера на берег из-за нелегалов на борту

Пассажиры застряли на лайнере, зашедшем в порт Барселоны, из-за 69 нелегалов

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Albert Gea/Reuters

Испанская полиция запрещает пассажирам покинуть круизный лайнер, стоящий в порту Барселоны, из-за нелегалов на борту. Об этом сообщает газета El País.

Более 1500 человек остаются на борту лайнера Armonia, принадлежащего компании MSC. Судно зашло в испанский порт 2 апреля и должно было продолжить путь в Италию, но осталось в Барселоне из-за граждан Боливии, у которых возникли проблемы с документами.

После того, как лайнер покинул Бразилию, экипаж заподозрил 69 путешественников в использовании поддельных виз и предупредил об этом испанскую полицию. По прибытии в страну власти не позволили сойти на берег никому из более чем полутора тысяч пассажиров, однако разрешили лайнеру продолжить круиз.

Испанская сторона призвала компанию-владельца судна самостоятельно решить вопрос с возращением на родину боливийцев, нарушивших визовый режим. К делу также подключилось посольство Боливии в Испании.

Ранее вылет самолета на Шри-Ланке задержали на три дня из-за крысы.

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