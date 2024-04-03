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В Москве суды выдворили более 400 мигрантов после теракта в «Крокусе»

Суды Москвы выдворили из России более 400 иностранцев

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суды Москвы принудительно выдворили как минимум 403 иностранца за последнее время. Об этом сообщают «Ведомости».

Подсчеты велись в период с 25 по 29 марта, это была первая рабочая неделя после теракта в «Крокус Сити Холле». Всего за этот период зарегистрировали 1509 материалов, в которых сообщается о нарушении иностранцами правил въезда в РФ или режима пребывания. Из них в 1379 случаях граждан других стран штрафовали или выдворяли.

Максимальная сумма взыскания составила 40 тыс. руб. В этом случае мужчину не депортировали, так как он был единственным кормильцем в семье. Остальные штрафы достигали 7 тыс. руб. Решение о выдворении было принято в 29,22% случаев.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в зал, где должен был начаться концерт группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. В результате пострадали более 300 человек.

После теракта правоохранители поймали четверых граждан Таджикистана. Помимо этих людей, в рамках дела также задержали несколько граждан Таджикистана.

Ранее в Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей.

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