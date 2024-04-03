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Захарова призвала расследовать действия президента МОК

Захарова заявила о необходимости расследовать действия главы МОК Баха

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Petrov Sergey/Global Look Press

Действия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего отслеживать политические высказывания россиян в контексте их возможного недопуска на ОИ-2024 в Париже, необходимо расследовать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Мы считаем, это (расследование. — «Газета.Ru») то, что они сделать обязаны. Иначе просто весь олимпизм рассыплется на глазах у человечества — и его будет потом не собрать», — заявила Захарова.

Томас Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Баха назвали негодяем, который ради денег готов сжигать все на своем пути.

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