Собаководам объяснили, как выбрать кличку для питомца

Идеальная кличка для собаки должна состоять из двух, максимум трех слогов. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что кличка — это, в первую очередь, самая часто произносимая команда, поэтому она должна быть легкопроизносимой.

«Есть множество оригинальных слов, которыми можно назвать свою собаку, но, сделав кличку особенной, подумайте о том, как вы будете ежедневно выговаривать труднопроизносимое слово. В экстренной ситуации важно как можно быстрее подозвать любимца, с длинной кличкой это может быть сложно», — отметил эксперт.

Он добавил, что правильно подобранная кличка позволит быстрее сформировать связь между собакой и хозяином. Питомец, по его словам, начнет быстрее откликаться на зов владельца.

До этого Голубев перечислил главные ошибки в дрессировке собак. По его словам, питомца нельзя запугивать и пытаться постоянно доминировать.

Он также пояснил, что самыми понятными для животного являются не слова, а знаки, сигналы и интонация.

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