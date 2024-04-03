Милонов призвал мужчин надеть военную форму и «дать жару»

Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал российских мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, российским мужчинам нужно понять, что «они мужики».

«Закопали под пледики своих плюшевых медвежат, оставили в стороне лавандовые рафы. Перестанут ходить с пузяками, обтянутыми футболками Armani, а наденут военную форму и дадут жару. Может быть, впервые в жизни будут себя уважать. И их девушки начнут их уважать», — заявил депутат.

3 апреля в Минобороны РФ сообщили, что с начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тыс. человек.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Планируется направить на срочную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания завершится 15 июля.

Ранее Зеленский ужесточил мобилизацию.