Минобороны РФ: уже более 100 тыс. человек с начала года пошли служить по контракту

В России количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло, сообщили в Минобороны России.

«В Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту... С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за последние десять дней контракты с Минобороны заключили 16 тысяч человек.

В прошлом году на службу по контракту было принято порядка полумиллиона человек.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что каждый имеет право заключить контракт с Минобороны РФ, включая солдат срочной службы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу завил, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации.