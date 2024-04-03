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Минобороны РФ: уже более 100 тыс. человек с начала года пошли служить по контракту

Минобороны: более 100 тысяч россиян подписали контракт с начала 2024 года

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В России количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло, сообщили в Минобороны России.

«В Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту... С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за последние десять дней контракты с Минобороны заключили 16 тысяч человек.

В прошлом году на службу по контракту было принято порядка полумиллиона человек.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что каждый имеет право заключить контракт с Минобороны РФ, включая солдат срочной службы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу завил, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации.

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