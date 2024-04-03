В России призвали уравнять семьи в мерах соцподдержки вне зависимости от регистрации

Российские регионы необходимо обязать перестать делать различия при оказании социальной помощи гражданам с разными формами регистрации. Письмо с таким предложением на имя главы Минтруда Антона Котякова направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Он уточнил, что вопросы мер социальной поддержки в отношении молодых семей с детьми в ряде регионов регулируются с учетом того, есть ли у них постоянная регистрация. По словам политолога, в случае с временной регистрацией дети могут иметь ограниченные социальные права, даже если их родители проживают в регионе в течение длительного времени, официально работают, платят налоги и являются гражданами России.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов Российской Федерации гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — говорится в тексте обращения Орлова.

1 апреля депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили при расчете среднедушевого дохода семьи учитывать доходы за вычетом налогов.

Ранее экономист допустил сокращение доли финансово неустойчивых семей в России.