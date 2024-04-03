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На юго-востоке Ленинградской области 3 апреля ожидается гроза

Синоптик Колесов: 3 апреля в Ленинградской области пройдут снег и гроза

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Гроза ожидается 3 апреля в районе города Тихвин, который расположен на юго-востоке Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По его словам, в этот день в регионе «сойдутся все погодные сезоны». В частности, на северо-западе Ленинградской области прогнозируется похолодание до -2°C. При этом на юго-востоке региона температура воздуха составит от +13°C до +16°C.

«Так что в нашем регионе ожидается уникальный случай. <...> Когда на Карельском перешейке уже будет снег и метель с сильным северо-восточным ветром, то в районе Тихвина на юго-востоке области вероятна гроза», — отметил метеоролог.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге и городе Кингисеппе ожидается весенне-осенняя погода. Местным жителям стоит подготовиться к перепадам температур и дождям, которые могут перейти в снегопад.

Более того, в указанных населенных пунктах не исключены налипание мокрого снега и ледяной дождь. Однако в данный момент сложно определить, какое из природных явлений будет преобладать над другим, уточнил Колесов.

Ранее жителей ряда регионов РФ предупредили об аномально холодной погоде.

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