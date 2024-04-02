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Неизвестные ранили и ограбили мужчину, который продавал сумку Louis Vuitton

В Гамбурге ищут грабителей, которые ранили мужчину ради сумки Louis Vuitton

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Paul Zinken/Global Look Press

Житель Гамбурга оказался в больнице, столкнувшись с преступниками при попытке продать люксовую сумку. Об этом пишет Bild.

На днях 37-летний мужчина разместил объявление на онлайн-портале для частных продаж Kleinanzeigen. Он хотел получить €600 за сумку бренда Louis Vuitton и вскоре нашел потенциального покупателя.

Из соображений безопасности продавец договорился с ним о встрече в общественном месте. В 11 часов вечера он уже ждал покупателя около станции метро Hamburger Straße в районе Бармбек-Зюд с товаром в руках, через 10 минут к нему подошли двое мужчин и заговорили с ним. Злоумышленники отказались платить и достали нож. Они ранили владельца сумки в верхнюю часть правой руки, выхватили у него аксессуар и убежали.

«Мужчина получил порезы и ножевые ранения, не представляющие угрозы для жизни. Он был доставлен в больницу для лечения», — уточнил представитель полиции.

Подозреваемые пока не пойманы, их разыскивают. При этом в полиции не знают, является похищенная сумка оригиналом или подделкой.

Ранее в Москве мужчина стал свидетелем преступления и отобрал у грабителя сумку с 46 млн рублей.

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