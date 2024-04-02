Педагога из Петербурга, ударившую ученика коррекционной школы, отправили под стражу

В Петербурге под стражу заключили учительницу, которую подозревают в нанесении побоев ребенку. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в официальном Telegram-канале.
По версии правоохранителей, педагог из школы №4 Василеостровского района ударила ребенка, таким образом причинив ему боль. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Во время закрытого заседания учительница не признала вину. Петербурженку арестовали на десять суток.
«Максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства», – поделилась Лебедева.
Она отметила, что школа, в которой работала учительница, является специальным учреждением для детей с ограниченными возможностями.
Как полагают правоохранители, женщина применяла насилие к другим детям, унижала школьников и высказывалась об их психическом и физическом развитии.
Ранее в Узбекистане школьников по распоряжению директора массово постригли в спортзале.