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Педагога из Петербурга, ударившую ученика коррекционной школы, отправили под стражу

В Петербурге арестовали учительницу, ударившую ребенка в коррекционной школе

В Петербурге под стражу заключили учительницу, которую подозревают в нанесении побоев ребенку. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, педагог из школы №4 Василеостровского района ударила ребенка, таким образом причинив ему боль. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Во время закрытого заседания учительница не признала вину. Петербурженку арестовали на десять суток.

«Максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства», – поделилась Лебедева.

Она отметила, что школа, в которой работала учительница, является специальным учреждением для детей с ограниченными возможностями.

Как полагают правоохранители, женщина применяла насилие к другим детям, унижала школьников и высказывалась об их психическом и физическом развитии.

Ранее в Узбекистане школьников по распоряжению директора массово постригли в спортзале.

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