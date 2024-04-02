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Путин обратился к МВД с просьбой уделить внимание незаконной миграции

Путин попросил уделить внимание борьбе с экстремизмом и незаконной миграции

Президент России Владимир Путин в ходе коллегии министерства внутренних дел России попросил уделить больше внимания общественному порядку, борьбе с экстремизмом, а также пресечению незаконной миграции и некоторым другим вопросам. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», — заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

При этом глава государства призвал не допустить роста ксенофобии, исламофобии из-за «Крокуса».

В рамках этой же коллегии глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что силовики смогли сохранить контроль над ситуацией внутри РФ, несмотря на попытки Запада создать напряжение.

Ранее МВД выявило более 400 причастных к поджогам военкоматов.

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