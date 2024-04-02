В России оценили, нужно ли вводить в стране налог на роскошь

Налог на роскошь в России «важен и нужен», однако перед его введением важно правильно определить ставки и доходы, с которых нужно начинать его брать. Об этом телеканалу «360» рассказал декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько, комментируя инициативу фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Очень важно, чтобы в него не попал средний класс и «предбанник» среднего класса — те, кто зарабатывает от 100 тысяч. Речь должна идти о действительно очень богатых людях, с зарплатами от миллиона в месяц. Надо с этого начинать», — отметил декан.

При этом, по его мнению, у «Справедливой России» скорее всего не получится сделать так, чтобы инициативу приняли. Однако шансы на это увеличатся, если к работе над введением такого налога подключатся Минфин, правительство и «Единая Россия», заключил Засько.

2 апреля газета «Известия» писала, что в России появилась инициатива о введении налога на роскошь, законопроект о котором будет представлен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым. Сергей Миронов подчеркнул, что в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и многим гражданам очень трудно. Введение налога на роскошь позволит справедливее распределить средства и уменьшить социальное расслоение в обществе, считает он.

Ранее в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.