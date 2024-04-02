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В Турции расширят список документов для продления ВНЖ

МВД Турции сообщило о расширении списка документов для продления ВНЖ с 15 апреля

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Lefteris Pitarakis/AP

В Турции с 15 апреля 2024 года расширится перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщило Управление по делам миграции министерства внутренних дел республики.

В новый список включен адрес национальной системы электронного оповещения UETS. Необходимо обратиться с заявление в отделение почты, чтобы получить этот адрес. Из документов нужно представить паспорт, действующий ВНЖ, номер телефона и электронную почту. Иностранные граждане, у которых есть электронная подпись, могут получить UETS через сайт etebligat.gov.tr.

Согласно данным Турецкого статистического института (Turkstat), среди переехавших в страну иностранных граждан в 2022 году больше всех оказалось россиян — 99 786 человек, или 25% от общего объема миграции.

Ранее сообщалось, что россияне стали покидать Анталью из-за роста цен на жилье.

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