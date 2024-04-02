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Подростки жестоко избили пассажира в волгоградском автобусе из-за замечания

СК Волгограда возбудил дело на подростков, избивших пассажира в автобусе

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В Волгограде возбуждено уголовное дело после нападения подростков на пассажира автобуса, школьники жестоко избили мужчину. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 1 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда, группа подростков избила мужчину в автобусе. Пассажир сделал школьникам замечание, в ответ молодые люди ударили его по лицу, повалили на пол и пинали.

По данным портала «V1», 37-летний пострадавший получил многочисленные травмы. По факту избиения возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности подростков устанавливаются.

1 апреля в Брянске подростки избили мужчину, сидевшего на скамейке возле подъезда. Когда пострадавший упал на землю, школьники испинали его и скрылись. Нападавших удалось разыскать, хулиганов поставят на профилактический учет, в отношении их родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге подростки затащили первоклассника на стройку и проломили ему голову.

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