Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для начала апреля за последние 75 лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха составила +9,3°C. До этого самой теплой ночь 2 апреля стала в 2023 году с температурой +6,3°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура в ночь на 5 апреля в Москве понизится до отрицательных значений из-за северных воздушных масс.

Вместе с этим Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждет в основном июньская погода. По словам метеоролога, с 1 апреля в столицу России будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому дневные и ночные температуры в начале недели будут примерно на 10-12 градусов выше нормы.

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