На Кубани змея заползла в дом и устроила переполох

В Новороссийске жители одного из домов обнаружили змею. Об этом сообщил начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров в своем Telegram-канале.

«В пригороде Новороссийска появились змеи... Одна из змей заползла в домовладение и устроила маленький переполох», — написал Одеров.

Судя по опубликованному спасателем видео, рептилия пробралась и спряталась в кладовке дома. При каких обстоятельствах жильцы нашли незваного гостя и ядовитый ли он, Одеров не уточнил.

Спасатель поделился роликом, где его коллеги находят змею и выносят из дома, после чего отпускают ее в лесополосе.

До этого в подъезде дома на юго-востоке столицы жильцы нашли змею и вызвали экстренные службы.

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