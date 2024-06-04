ВСУ атаковали еще два села в Белгородской области

Два населенных пункта Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Безымено в результате сброса взрывного устройства в коммерческом объекте повреждена кровля и выбиты окна. В селе Гора-Подол в результате атаки произошло возгорание сухой травы», — рассказал он.

Силами добровольной пожарной дружины очаги возгорания были ликвидированы. В обоих случаях никто не пострадал.

До этого украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области.

Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ехавший по дороге автомобиль был атакован беспилотным летательным аппаратом, принадлежащим Вооруженным силам Украины.

Незадолго до этого водитель автобуса попал в больницу в результате атаки беспилотника ВСУ.

Ранее украинский дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю в Белгородской области.