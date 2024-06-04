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Путин обсудил с кабмином ход посевной кампании

Путин: в 21 регионе России посевы пострадали от заморозков

В ходе заседания вместе с правительством России, президент Владимир Путин попросил членов кабмина доложить о том, как заморозки повлияли на посевную кампанию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде чем мы начнем обсуждать заявленную основную тему — несколько текущих вопросов. Один из них — это ход посевной компании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки», — обратил внимание коллег Путин.

Глава министерства сельского хозяйства Оксана Лут доложила, что в этом году, в текущем сезоне наблюдается незначительное отставание от темпов сева. По словам Лут, посевная кампания в России подходит к завершающему этапу.

До этого президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин заявил, что от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе были повреждены в этом году майскими заморозками, что неизбежно скажется на урожае.

18 мая в Минсельхозе рассказали, что из-за аномальных заморозков пострадали тысячи гектаров посевов различных культур. Это может сказаться на продовольственной безопасности страны.

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