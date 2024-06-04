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В Зеленограде ребенок затолкал часть пластмассовой пирамидки в задний проход

В Зеленограде медики спасли мальчика, который засунул игрушку в задний проход

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Pixabay

Годовалый ребенок из Зеленограда попал в больницу после игры с пирамидкой. Об этом сообщает mk.ru.

В момент инцидента мать пострадавшего вышла на улицу к подруге, отец загружал приложение, которое позволит наблюдать за сыном в видео-формате. Пока родители занимались своими делами, мальчик засунул в задний проход часть игрушки.

Глава семьи прибежал на место после того, как услышал плач сына. Он помог сыну и рассказал жене о произошедшем. Вскоре по адресу прибыли медики и направили пострадавшего в больницу, где его прооперировали.

«Прямая кишка была повреждена, медицинские работники зашили раны. Несколько дней ребенок наблюдался в больнице», – сообщается в публикации.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Вскоре его выпишут из больницы.

До этого в Бурятии ребенок оказался в медучреждении после того, как засунул себе в глаз бусину. По словам родителей, ребенок играл в комнате с украшением, но в какой-то момент нитка разорвалась и дочь стала играть уже с элементами аксессуара.

Ранее в Томске врачи спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 20 магнитов.

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