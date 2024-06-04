ВСУ в июне проведут учения в Киеве и области

Командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ проведут в Киеве и Киевской области командно-штабные учения с привлечением личного состава и тяжелой военной техники.

Он пояснил, что учения пройдут с привлечением личного состава, а также техники и вооружения наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

«Целью обучения является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп», — пояснил командующий.

Он предупредил местных жителей, что будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

До этого газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Кто и как собирается обучать солдат ВСУ и к чему приведет такое развитие событий, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

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