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В США ускорят высылку нелегалов — просителей политического убежища

Белый дом: Байден вводит запрет на предоставление убежища нелегалам из Мексики

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Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые прибыли в страну через границу с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Решение Байдена в Вашингтоне объяснили стремлением обезопасить страну. Также в Белом доме заявили, что в США ускорят рассмотрение запросов на предоставление убежища, чтобы быстрее выявлять мигрантов, не имеющих оснований для пребывания в стране. По ускоренной процедуре работают министерство юстиции и министерство внутренних дел США.

Целью этих мер в Белом доме назвали быструю депортацию нелегальных мигрантов, которые несут угрозу национальной и общественной безопасности.

До этого Дональд Трамп заявил, что число нелегальных мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк.

Он выразил убежденность в том, что мигранты, которые сейчас пытаются нелегально попасть в Штаты, — это беглецы из психиатрических больниц и тюрем, а некоторых из них можно даже назвать террористами.

Ранее перегрузка центров для нелегалов на границе Мексики и США достигла 245%.

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