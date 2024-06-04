Полиция задержала стрелявшего в московском Бибирево

Подозреваемого в стрельбе в московском районе Бибирево на северо-востоке столицы задержали в его квартире сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

«По данному факту следователем СО по району Бибирево УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — сообщили в столичном главке.

В Дептрансе Москвы также заявили, что попавший под обстрел из травматического оружия общественный транспорт получил повреждения, однако пассажиры не пострадали.

До этого управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту стрельбы на Костромской улице в столице.

Согласно предварительной информации, стрельба велась с применением пневматического оружия из окна квартиры жилого дома по двум прохожим — мужчине и женщине. Впоследствии раненым потребовалась медицинская помощь. Более того, зафиксированы выстрелы в сторону общественного транспорта.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто.