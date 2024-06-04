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Папа Римский выступил за участие России в переговорах по Украине

Папа Франциск назвал переговоры по Украине без России не имеющими смысла

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Andrew Medichini/AP

По мнению папы Римского Франциска, без участия России любые переговоры по украинскому кризису «не имеют реального смысла». Об этом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал ТАСС после встречи с понтификом.

По словам Севастьянова, его аудиенция у главы Римско-католической церкви длилась два часа. Они «поговорили обо всем, в том числе и о вопросах мира на Украине». В числе прочего обсудили и предстоящий в Швейцарии саммит на эту тему, который украинская сторона организует без участия представителей РФ.

Глава Всемирного союза староверов отметил, что Папа Римский призывает все стороны начать диалог о мире как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что «без участия России любые переговоры не имеют реального смысла».

4 июня стало известно, что государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин примет участие в международной конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии. В службе печати Святого престола напомнили, что Ватикану прежде уже доводилось бывать на таких встречах в качестве наблюдателя.

Ранее в Ватикане рассказали о продолжении работы посредника по Украине.

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