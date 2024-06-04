Папа Римский выступил за участие России в переговорах по Украине

По мнению папы Римского Франциска, без участия России любые переговоры по украинскому кризису «не имеют реального смысла». Об этом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал ТАСС после встречи с понтификом.

По словам Севастьянова, его аудиенция у главы Римско-католической церкви длилась два часа. Они «поговорили обо всем, в том числе и о вопросах мира на Украине». В числе прочего обсудили и предстоящий в Швейцарии саммит на эту тему, который украинская сторона организует без участия представителей РФ.

Глава Всемирного союза староверов отметил, что Папа Римский призывает все стороны начать диалог о мире как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что «без участия России любые переговоры не имеют реального смысла».

4 июня стало известно, что государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин примет участие в международной конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии. В службе печати Святого престола напомнили, что Ватикану прежде уже доводилось бывать на таких встречах в качестве наблюдателя.

Ранее в Ватикане рассказали о продолжении работы посредника по Украине.