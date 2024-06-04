Наказание игрока «Рубина» за шутку про деньги сравнили с шоу

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов, говоря о решении Российского футбольного союза дисквалифицировать игрока казанского клуба Руслана Безрукова на три месяца из-за шутки про деньги, назвал сложившееся бредовой ситуацией. Его слова приводит «Советский спорт».

«Послушайте, как и что обсуждают в «Comedy Club», какие шутки там. «Матч ТВ» же расспрашивал всяких гадалок и экстрасенсов — значит, это кому-то нужно. Для кого-то это необходимо, чтобы было шоу, чтобы отвлекать народ от других забот и проблем», — заявил Попов.

Также футболист оштрафован на 100 тысяч рублей.

После победы клуба из столицы Татарстана над петербургским «Зенитом» Безруков пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Рубин» финишировал восьмым (42). £

Ранее Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания игрока «Рубина».