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В московском баре девушка ранила посетительницу осколком стакана в шею

В Москве девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после драки в баре

Жительница Москвы попала в больницу после конфликта в баре. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в заведении на Лесной улице. По версии правоохранителей, у одной из участниц конфликта возникла личная неприязнь к оппонентке.

В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку, после чего одна из посетительниц ударила вторую осколком стакана в шею. Почему произошло нападение, на данный момент неизвестно.

В результате приехавшие на место медики оперативно доставили пострадавшую в медучреждение.

«Ее здоровью причинен тяжкий вред», – сообщили в прокуратуре.

На данный момент решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности второй участницы конфликта.

До этого в Алтайском крае бывшие воспитатели детского сада подрались в баре. Во время потасовки одна из участниц тянула оппонентку за волосы. В какой-то момент к происходящему присоединилась еще одна гостья, но разнять посетительниц ей не удалось.

Ранее в Уфе школу обязали заплатить 50 тысяч рублей за драку между подростками.

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