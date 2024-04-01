Сторонник ИГИЛ* планировал теракт в соборе Парижской Богоматери и был задержан

Уроженец Египта, планировавший устроить теракт в соборе Нотр-Дам-де-Пари в центре Парижа, предстанет перед французским судом. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция задержала 62-летнего египтянина, который, по данным ведомства, имеет связи с ИГИЛ (организация запрещена в России). Задержание состоялось еще 5 марта, через три дня подозреваемому было предъявлено обвинение, однако известно об этом стало только сейчас. Фигурант был помещен под стражу в ожидании суда, тогда сообщалось, что он намеревался напасть на неустановленную церковь.

Позднее выяснилось, что целью его нападения была главная парижская достопримечательность, которая все еще находится на реставрации после крупного пожара, случившегося в апреле 2019 года. На этой Страстной неделе десятки верующих собрались перед Нотр-Дам-де-Пари для традиционной пасхальной процессии. Как ожидается, свои двери знаменитый собор вновь откроет 8 декабря и возобновит службы.

На прошлой неделе премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что после теракта в концертном зале под Москвой Франция повысила уровень безопасности до самого высокого. Он упомянул, что в этом году уже были раскрыты два предполагаемых заговора исламских экстремистов. А министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью каналу France 2 сказал, что французская разведка еще никогда не предотвращала столько терактов, запланированных «Исламским государством».

«Мы предотвращаем множество терактов, по одному каждые два месяца», — отметил министр.

До этого сообщалось, что церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 могут отменить из-за теракта в «Крокусе». Предполагается, что угрозу церемонии открытия могут представлять террористы-одиночки, которые собираются использовать грузовики, чтобы въезжать в толпы зрителей, или нападать с использованием огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что участника Telegram-чата с террористами из «Крокуса» вышлют из России.