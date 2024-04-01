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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе

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Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявляется опасность атаки беспилотников.

«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что системы противовоздушной обороны находятся наготове. Также он призвал следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

До этого Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотник. Также российские военные сообщили, что пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.

Также под обстрел украинских войск попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из жителей не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. Село временно остается без света.

Ранее стали известны подробности о взрыве в воронежском кафе.

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