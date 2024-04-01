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В СМИ сравнили действия Усманова с фехтованием

Юрист Кельман объяснил действия Алишера Усманова в Германии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Юридическое противостояние основателя USM Holdings, российского миллиардера Алишера Усманова, с правоохранительными органами Германии, является осмысленной и перспективной стратегией. Об этом в комментарии для статьи издания Prometall заявил управляющий партнер юридической компании «Аксенов и партнеры» Игорь Кельман.

«Я не думаю, что Алишер Усманов рассчитывает, что такие локальные юридические победы приведут в итоге к снятию санкций. В конце концов, санкции накладывает иной орган и по основаниям, которые с его нынешними претензиями к немецким прокурорам не связаны», — отметил он.
 
По его мнению, результат действий Усманова должен послужить гарантией от новых попыток незаконно изъять связанное с ним имущество за рубежом.
 
«По крайней мере, правоохранительные органы в Германии хорошо подумают, прежде чем снова пытаться... Наказание за неисполнение решения суда на Западе — это вполне распространенная практика, перспектива в суде есть», — добавил Кельман.
 
Как отметил автор материала, сравнивший действия миллиардера после внесения в санкционный список с фехтованием, успешные юридические действия Усманова создают задел на будущее для других российских бизнесменов, пострадавших от санкций. По его мнению, «поединок» бизнесмена с западным правосудием — это не только его личные, но и командные состязания.

Напомним, в мае 2023-го года суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным обыски 2022 года по делу об отмывании доходов против Усманова. Суд пояснил, что при выдаче прокуратуре ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения, подчеркнув, что «смутных подозрений» и «голословных предположений» для проведения обысков недостаточно.

Ранее сообщалось, что сотрудников прокуратуры города Франкфурт-на-Майне проверят на предмет препятствования правосудию и преследования невиновных лиц. Проверку по факту уголовного правонарушения решено провести после получения заявлений от двух человек, одним из которых, по данным Bild, является российский миллиардер Алишер Усманов.

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