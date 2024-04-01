Главного инженера рудника «Пионер» задержали

В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника «Пионер», — сказано в тексте.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ.

До этого стало известно, что спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области окончательно остановили. Там 18 марта обрушилась порода, и под завалами оказались 13 человек. Завершить поиски горняков решили из-за риска повторного обрушения горной массы и затопления в подземных выработках. За время операции пробурили пять скважин к местам, где могли находиться люди, — подземные выработки оказались затоплены горной массой, глиной, льдом и водой.

Ранее трое горняков попали под обвал шахты в Краснотурьинске.