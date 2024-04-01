Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главного инженера рудника «Пионер» задержали

СК России сообщил о задержании главного инженера рудника «Пионер»

В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника «Пионер», — сказано в тексте.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ.

До этого стало известно, что спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области окончательно остановили. Там 18 марта обрушилась порода, и под завалами оказались 13 человек. Завершить поиски горняков решили из-за риска повторного обрушения горной массы и затопления в подземных выработках. За время операции пробурили пять скважин к местам, где могли находиться люди, — подземные выработки оказались затоплены горной массой, глиной, льдом и водой.

Ранее трое горняков попали под обвал шахты в Краснотурьинске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами