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Предприниматель из Тюмени, отправлявший деньги ФБК*, стал фигурантом уголовного дела

В Тюмени отправили под домашний арест предпринимателя, отправлявшего донаты ФБК

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Тюменский бизнесмен Виталий Самойлик стал фигурантом дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным информагентства, Самойлик является директором ООО «Отельер», ему принадлежит гостиница «Спасская» на улице Ленина в Тюмени. Недавно правоохранители узнали, что предприниматель перечислял денежные средства в Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК), основанный в 2011 году Алексеем Навальным.

Как сообщается, деньги от тюменца продолжали поступать на счет организации уже после того, как в июне 2021 года она была признана экстремистской запрещена на территории России. В отношении Самойлика возбудили уголовное дело, суд заключил подозреваемого под домашний арест. Ему грозит штраф от 300 до 700 тыс. рублей и лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

До этого стало известно, что по делу о связях с ФБК арестовали журналистку Фаворскую.

Ранее мошенники организовали фейковые сборы денег в поддержку ЧВК «Вагнер».

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
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