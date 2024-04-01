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В ЛНР расследует подрыв автомобиля с чиновником

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва авто с чиновником в Старобельске

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По факту подрыва автомобиля с замруководителя центра по обслуживанию образовательных организаций Валерием Чайкой в городе Старобельске ЛНР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по ЛНР.

Как рассказали в ведомстве, подрыв автомобиля произошел днем 1 апреля в результате детонации неустановленного взрывного устройства, которое находилось внутри машины.

Дело возбуждено по статьям о теракте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и его незаконном изготовлении.

Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР. В настоящее время следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.

До этого в Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом ЦИК.

Ранее в Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка.

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