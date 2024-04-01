«Роза Хутор» закрыла две горнолыжные трассы из-за угрозы схода лавин

Сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» сообщил в Telegram-канале, что закрыл две трассы из-за угрозы схода лавин.

«В 11:00 мск по лавиной опасности закрываем трассы: «Вираж» ниже 1 800 м и трассу «Змейка», — говорится в сообщении.

Кроме этого, с вершины «Роза Пик» до отметки 1 600 м работают только «красные» и «черные» трассы.

На курорте »Газпром Поляна» недоступны вечерние катания,а также закрыты трассы горной долины «Цирк-2».

До этого на горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии сошла лавина. В этот же день в Томпонском районе Якутии лавина сошла на участок 594-го км ФАД «Колыма». Движение транспортных средств из-за снежных масс ограничено, уточнили в местном ГИБДД. В Минтрансе рассказали, что движение закрыто для всех видов автотранспорта на участке от села Теплый Ключ (478-й км) до поселка Усть-Нера (963-й км). Дорожные службы организовали круглосуточное дежурство дорожной техники. В ведомстве сообщили местным жителям и гостям региона, что стояночные места для водителей расположены на 552, 596, 728-м км.

Ранее Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за непогоды.