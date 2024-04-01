Почти 70 граждан Киргизии не впустили в Россию после теракта в «Крокусе»

Замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев в киргизском парламенте заявил, что 69 граждан Киргизии не впустили на территорию России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

«С 23 марта в Россию не впустили 69 граждан Кыргызстана», — сказал он.

Имангазиев пояснил, что часть этих граждан находились в черном списке в России за совершенные ранее правонарушения. Остальным отказано по другим причинам.

Замминистра отметил, что власти России имеют право отказать во въезде иностранным гражданам по определенным причинам.

26 марта МИД Киргизии сообщал, что на территорию России не впустили 40 граждан страны.

30 марта Москва и Бишкек выразили готовность совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма.

Ранее в Киргизии опровергли информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе».