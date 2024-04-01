Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 70 граждан Киргизии не впустили в Россию после теракта в «Крокусе»

МИД Киргизии: в Россию не впустили 69 граждан после теракта в Подмосковье

close
100%
РИА Новости

Замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев в киргизском парламенте заявил, что 69 граждан Киргизии не впустили на территорию России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

«С 23 марта в Россию не впустили 69 граждан Кыргызстана», — сказал он.

Имангазиев пояснил, что часть этих граждан находились в черном списке в России за совершенные ранее правонарушения. Остальным отказано по другим причинам.

Замминистра отметил, что власти России имеют право отказать во въезде иностранным гражданам по определенным причинам.

26 марта МИД Киргизии сообщал, что на территорию России не впустили 40 граждан страны.

30 марта Москва и Бишкек выразили готовность совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма.

Ранее в Киргизии опровергли информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами